«Занимают села, посадки и позиции»: войска РФ интенсивно двигаются к границе Донетчины и Днепропетровщины – DeepState

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState

Армия РФ активно продвигается на Новопавловском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, оккупанты интенсивно двигаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, занимая села, посадки и позиции, которые остаются на пути к ней. Весь отрезок от села Алексеевка до села Новополь находится под давлением ВС РФ, которые с помощью своего основного ресурса — пехоты и больших потерь – прокладывают себе путь к оккупации Донетчины.



«Активным является район села Дачное Днепропетровской области, куда постоянно залезают россияне с целью закрепиться, но Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы этого не допустить. Также село Ялта, которое находится возле самой админграницы, куда пытается прорываться враг. Хаотическая ситуация на отрезке сел Новохатское-Поддубное-Мирное-Перебудова-Комар-Федоровка-Воскресенка. Очень сложный участок, который анализировать тяжелее всего среди этого отрезка», – отметили в DeepState.

Напомним, что украинская армия контролирует некоторые позиции в поселке Белогоровка на Луганщине.