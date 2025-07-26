Армия РФ убила одного гражданского в Константиновке

В субботу, 26 июля, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне использовали FPV-дрон.



«Российские оккупационные силы снова атаковали Константиновскую общину. В результате этой коварной атаки погиб гражданский житель города», — отметил он.



Горбунов призвал жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 25 июля, в Донецкой области десять человек получили ранения в результате российских атак.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях