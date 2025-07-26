Армия РФ убила одного гражданского в Константиновке

В субботу, 26 июля, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, россияне использовали FPV-дрон.
«Российские оккупационные силы снова атаковали Константиновскую общину. В результате этой коварной атаки погиб гражданский житель города», — отметил он.
Горбунов призвал жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 25 июля, в Донецкой области десять человек получили ранения в результате российских атак.
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