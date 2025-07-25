Из Константиновки сегодня эвакуировали еще шестерых жителей — ГВА

Шесть человек эвакуировали из Константиновки Донецкой области 25 июля. Фото: ГВА

В пятницу, 25 июля, Константиновская городская военная администрация организовала очередной этап эвакуации мирного населения.

По сообщению начальника ГВА Сергея Горбунова в Фейсбуке, на этот раз шесть человек решили покинуть прифронтовую территорию и отправиться в более безопасные области.

Отмечается, что эвакуированных передали представителям благотворительного фонда «Ангелы спасения», который обеспечит их транспортировку, размещение и необходимую помощь.

Администрация поблагодарила фонд за постоянную поддержку и подчеркнула, что забота о безопасности жителей остается приоритетом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — оба погибли в Константиновке. Кроме того, в Константиновке из-за обстрелов за сутки пострадали 14 человек.