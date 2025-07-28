На оккупированную часть Донетчины хотят увеличить поставки воды из Дона

В группировке «ДНР» считают, что работы на водохранилищах и увеличение пропускной способности трубопровода Дон — Донбасс помогут улучшить водоснабжение оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сегодня сообщил глава группировки Денис Пушилин по итогам проверки с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным работ по восполнению запасов.

На оккупированной части области сложилась критическая ситуация с запасами воды. 18 июля оккупационные власти объявили о сокращении графика подачи воды в ряде городов. Например, в Донецке подача осуществляется раз в трое суток, причем в ряде многоквартирных домов вода не доходит до верхних этажей даже в эти дни. Объем воды, который получает город сократился примерно на 10%.

«Делаем все, чтобы восполнить их запасы: занимаемся расчисткой русел рек, углублением дна водохранилищ. Также переносим плавучие насосные станции, чтобы увеличить напор воды в домах наших жителей. Всем подрядчикам глава Минстроя поручил ускориться. Понимаем, что и этих мер недостаточно. Рассматриваем возможности увеличения пропускной способности водовода Дон — Донбасс», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас трубопровод из Ростовской области стал основным источником водоснабжения захваченных территорий Донецкой области.

По данным Минстроя РФ, глава ведомства поручил строителям просчитать возможные варианты по донскому водоводу. Пушилин и Файзуллин осмотрели, как работают насосные станции на одном из водохранилищ региона, за счет которых планируют увеличить водоподачу.

Напомним, сложности с водой наблюдаются в оккупированных Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Горловке, Волновахе и других городах региона.