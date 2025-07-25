«План – 500-1000 перехватчиков в сутки»: Зеленский поручил готовить технологическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить технологическую Ставку по дронам. Главная цель — выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.



«Я поручил готовить Технологическую Ставку — и именно по дронам. Есть утвержденный план — выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех задействованных наших должностных лиц», — заявил он.



По словам Зеленского, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров — мы обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов.



Ранее мы писали, что Франция не будет участвовать в европейской схеме закупки вооружений у США для передачи Украине. Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности и не хочет усиливать зависимость Европы от американского ВПК.

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