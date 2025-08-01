Відомо, скільки дронів Міноборони поставило на фронт з початку року

Міноборони з початку року поставило ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів. Фото: Денис Шмигаль

З початку року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних сил України вже понад 1 млн FPV-дронів. Про це повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль.



За його словами, Міноборони впроваджує нові підходи, щоб дрони надходили на фронт швидше та в потрібній кількості:



- Рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик: контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.



- DOT-Chain Defence: цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад.



«Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань», — уточнив Шмигаль.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський доручив готувати технологічну Ставку з дронів. Головна мета — вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.

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