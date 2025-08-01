Россия потеряла более 100 тысяч военных с начала года — Трамп

РФ потеряла 112,5 тыс. военных. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп озвучил предположительные потери российской армии в Украине. Так, за минувший месяц погибли 20 тысяч оккупантов, а с начала года — более 112 500. Об этом он сообщил в своей соцсети.



«Мне только что сообщили, что в этом месяце в этой нелепой войне с Украиной погибло почти 20 000 российских солдат. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года», — отметил он.



Трамп добавил, что ВСУ с января 2025 года потеряли около 8000 солдат, и это число не включает пропавших без вести.



«Украина также потеряла мирных жителей, но в меньших количествах, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские объекты. Этой войны не должно было быть — это война Байдена, а не «Трампа». Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить», — резюмировал политик.



Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в конце июля, что с начала 2025 года потери российских войск в живой силе составили 255 470 человек.

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