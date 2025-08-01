Росія втратила понад 100 тисяч військових з початку року — Трамп

Американський президент Дональд Трамп озвучив ймовірні втрати російської армії в Україні. Так, за минулий місяць загинули 20 тисяч окупантів, а з початку року – понад 112 500. Про це він повідомив у своїй соцмережі.
«Мені щойно повідомили, що цього місяця у цій безглуздій війні з Україною загинуло майже 20 000 російських солдатів. Росія втратила 112 500 солдатів з початку року», — зазначив він.
Трамп додав, що ЗСУ з січня 2025 року втратили близько 8000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти.
«Україна також втратила мирних жителів, але у менших кількостях, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські об'єкти. Цієї війни не мало бути — це війна Байдена, а не «Трампа». Я тут, щоб подивитися, чи зможу її зупинити», — резюмував політик.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив наприкінці липня, що з початку 2025 року втрати російських військ у живій силі становили 255 470 осіб.
Переможемо цензуру разом!