РФ продвинулась у 5 сёл, но потеряла за сутки 890 военных

За последние сутки российские войска продвинулись в районе пяти населённых пунктов, сообщает аналитический проект DeepState.
Через Разино ВС РФ пытается окружить Мирноград.
По их данным, захватчики наступают в направлении сёл Разино, Александроград и Яблоновка Донецкой области.
Яблоновка стоит на пути ВС РФ в сторону Константиновки.
Также фиксируется продвижение в районе Темировки (Запорожская область) и Малиевки (Днепропетровская область) — на стыке трёх регионов.
Александроград, Темировка и Малиевка расположены на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей — район, за который пытается закрепиться армия РФ.
При этом, по информации Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки Россия потеряла около 890 военных.
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