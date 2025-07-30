РФ продвинулась у 5 сёл, но потеряла за сутки 890 военных

Дрон ВСУ атакует оккупанта.

За последние сутки российские войска продвинулись в районе пяти населённых пунктов, сообщает аналитический проект DeepState.

Через Разино ВС РФ пытается окружить Мирноград.

По их данным, захватчики наступают в направлении сёл Разино, Александроград и Яблоновка Донецкой области.

Яблоновка стоит на пути ВС РФ в сторону Константиновки.

Также фиксируется продвижение в районе Темировки (Запорожская область) и Малиевки (Днепропетровская область) — на стыке трёх регионов.

Александроград, Темировка и Малиевка расположены на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей — район, за который пытается закрепиться армия РФ.

При этом, по информации Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки Россия потеряла около 890 военных.