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Ночью ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в России

02 августа 2025, 15:28

Ночью ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в России

Генштаб ударил по важным объектам РФ. Фото: Генеральный штаб Генштаб ударил по важным объектам РФ. Фото: Генеральный штаб

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийства и ранения гражданских жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

ВСУ атаковали:

- Рязанский и Новокуйбешевский нефтеперерабатывающие заводы;

- База горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области РФ;

- Предприятие АО «Пензское производственное объединение «Электроприбор», которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных плат для военной техники.

Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов.

Ранее мы писали, что 2 августа на окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с военнослужащими оккупационного подразделения «Ахмат» внутри. 

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