Тяжелые бои на Покровском и Лиманском направлениях — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о 122 боевых столкновениях с начала суток 24 июня. Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.



На Лиманском направлении российские войска с начала дня 14 раз атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Колодязи и Торское, а также в направлениях Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские защитники успешно отбили две атаки противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг предпринял семь попыток наступления в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы — все они были отражены.

На Торецком направлении зафиксировано пять вражеских атак, сосредоточенных возле Торецка, Нелиповки, а также в направлениях Русиного Яра и Яблуновки. Все штурмы были отбиты.

Особенно ожесточенные бои идут на Покровском направлении, где с начала суток зафиксировано 49 попыток прорыва украинской обороны. Бои идут в районах Малиновки, Мирного, Миролюбовки, Лисовки, Удачного, Чугуева, Сергеевки, Новониколаевки, Котляровки, Алексеевки, Дачного, а также в сторону Полтавки и Владимировки. В данный момент продолжаются 13 боевых столкновений.

Украинские войска успешно сдерживают натиск. По данным Генштаба, на этом направлении только за сегодня было уничтожено 173 российских военных, из которых 104 — безвозвратно. Также уничтожено 10 автомобилей, два квадроцикла, две артиллерийские установки, восемь беспилотников и спутниковый терминал связи. Существенно повреждены еще два автомобиля, шесть орудий и один миномет.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в направлениях Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

Генеральный штаб ВСУ отдельно отметил мужество бойцов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны.

Напомним, войска России оккупировали село Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.