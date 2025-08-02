Вночі ЗСУ завдали ударів по низці важливих об'єктів у Росії

Генштаб вдарив у важливі об'єкти РФ. Фото: Генеральний штаб

У ніч проти 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по російським цілям. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивства та поранення громадянських мешканців. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



ЗСУ атакували:



- Рязанський та Новокуйбешевський нафтопереробні заводи;



- база пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області РФ;



- підприємство АТ «Пензське виробниче об’єднання «Електроприлад», яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.



Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об'єктів.



Раніше ми писали, що 2 серпня на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус із військовослужбовцями окупаційного підрозділу «Ахмат» усередині.

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