В Донецкой области задержан наводчик российских атак на Славянск

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного агента РФ, действовавшего в прифронтовом регионе. Злоумышленник собирал данные для координации воздушных атак российских оккупантов по Славянску.

Как сообщается, задержанный, 33-летний безработный местный житель, попал в поле зрения российских спецслужб после публикации антиукраинских комментариев в пророссийских Telegram-каналах.

После вербовки агент приступил к сбору координат потенциальных целей для ударов с применением дронов и управляемых авиабомб. В список приоритетов врага входили резервные командные пункты, ремонтные базы и склады снабжения украинских защитников.

Для разведки целей агент лично обследовал территорию, обращая внимание на места скопления военной техники и личного состава Сил обороны. Также он устроил «наблюдательный пункт» прямо у себя дома — его окна выходили на оживленную дорогу, по которой проходили колонны бронетехники.

Собранную информацию он передавал в виде меток на картах Google через анонимный чат в мессенджере. Пытаясь избежать наказания, фигурант прекратил связь с кураторами и затаился в собственной квартире. СБУ задержала его по месту жительства.

