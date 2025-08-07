За бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая внесли залог в 10 миллионов гривен

За экс-главу Луганской ОВА Гайдая внесли 10 млн гривен залога

За подозреваемого в коррупции экс-главу Луганской областной администрации и Мукачевской районной администрации Сергей Гайдая 7 августа внесли залог. Об этом сообщил журналист Олег Новиков.



За Гайдая внесли 10 млн гривен залога на счет ВАКС. По данным «Суспільного», что он в 18:05 покинул изолятор.



Кроме того, на счет ВАКС поступило по 2 млн гривен за директора фирмы «Акоптерс» Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.



«Они уже должны были выйти из-под стражи. На них постановлением суда возложены обязательства: прибывать по каждому вызову и требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; не отлучаться за пределы определенных населенных пунктов без разрешения (Гайдаю запрещено покидать Ужгород); воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с рядом лиц; не посещать некоторые помещения; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет», — уточнил Новиков.



Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Среди них бывшая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и народный депутат Украины Алексей Кузнецов.

Ранее Кузнецова и Гайдая задержали НАБУ и САП по делу об откатах.

