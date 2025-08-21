Офис президента Украины: одним из сценариев завершения войны может быть заморозка конфликта

Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Facebook

Один из вероятных вариантов завершения войны в Украине может предполагать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта. Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.



«Мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны — это фиксация конфликта по линии фронта. Эти территории сейчас де-факто находятся под российской оккупацией и такими останутся. Но де-юре они продолжат оставаться украинскими. В дальнейшем будет вестись большая работа — дипломатическая, экономическая и иная — для возвращения этих земель в Украину», — пояснил он.

При этом Подоляк категорически исключил возможность передачи территорий России.

«Я не очень понимаю, каким образом уступки агрессору могут привести к миру. Так он не несет ответственности за агрессию, наоборот — получает поощрение. Президент Зеленский однозначно заявил: передача территорий России запрещена», — подчеркнул советник главы ОП.



По словам Подоляка, даже если война будет заморожена, сравнивать ситуацию с «корейским» или «финским» сценарием некорректно: «Эти случаи касались внутренних вопросов одной страны — Кореи. У нас ситуация совершенно иная».

Украина рассматривает лишь вариант фактической, но не юридической фиксации временной оккупации: «Да, именно так. Де-юре никто не признает эти территории российскими», — резюмировал Подоляк.

