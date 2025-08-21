Офіс президента України: одним із сценаріїв завершення війни може бути заморозка конфлікту

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Facebook

Один із ймовірних варіантів завершення війни в Україні може передбачати заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.



«Ми розуміємо, що один із базових сценаріїв виходу з цієї війни — це фіксація конфлікту по лінії фронту. Ці території зараз де-факто перебувають під російською окупацією і залишаться такими. Але де-юре вони продовжуватимуть залишатися українськими. Надалі вестиметься велика робота — дипломатична, економічна та інша для повернення цих земель в Україну», — пояснив він.

При цьому Подоляк категорично відкинув можливість передачі територій Росії.

«Я не дуже розумію, яким чином поступки агресору можуть призвести до миру. Так він не несе відповідальності за агресію, навпаки, отримує заохочення. Президент Зеленський однозначно заявив: передача територій Росії заборонена», — наголосив радник голови ВП.



За словами Подоляка, навіть якщо війну буде заморожено, порівнювати ситуацію з «корейським» чи «фінським» сценарієм некоректно: «Ці випадки стосувалися внутрішніх питань однієї країни — Кореї. У нас ситуація зовсім інша».

Україна розглядає лише варіант фактичної, але не юридичної фіксації тимчасової окупації: «Так саме так. Де-юре ніхто не визнає цих територій російськими», — резюмував Подоляк.

