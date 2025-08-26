Правительство продлило выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Что нужно знать переселенцам

26 августа Кабинет министров Украины продлил еще на полгода – до февраля 2026 года – выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Речь о людях с инвалидностью I–III группы, семей с детьми до 18 лет – если дети учатся, то до 23 лет, семей, в составе которых только нетрудоспособные и так далее.
Кроме того, принятое постановление вносит еще ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ:
Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.
Размер выплат составляет две тысячи гривен на одного взрослого человека и три тысячи гривен на одного ребенка или человека с инвалидностью.
Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.
Напомним, что 26 августа Кабмин позволил пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.