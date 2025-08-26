Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Правительство продлило выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Что нужно знать переселенцам

26 августа 2025, 21:19

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

26 августа Кабинет министров Украины продлил еще на полгода – до февраля 2026 года – выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Речь о людях с инвалидностью I–III группы, семей с детьми до 18 лет – если дети учатся, то до 23 лет, семей, в составе которых только нетрудоспособные и так далее.

Кроме того, принятое постановление вносит еще ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ:

  • наличие средств на депозитном счете свыше 100 тысяч гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, насчет которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;
  • если неработающий трудоспособный человек после прекращения выплаты ему пособия в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировался в центре занятости как безработный или иным образом трудоустроился, выплата ему пособия возобновляется с того месяца, в котором человек начал работать.

Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Размер выплат составляет две тысячи гривен на одного взрослого человека и три тысячи гривен на одного ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

Напомним, что 26 августа Кабмин позволил пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

