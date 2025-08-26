Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО. Що потрібно знати переселенцям

Кабінет міністрів України. Фото: КМУ

26 серпня Кабінет міністрів України продовжив ще на пів року – до лютого 2026 року – виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.



Мова про людей з інвалідністю І–ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років – якщо діти навчаються, то до 23 років, сімей, у складі яких лише непрацездатні й так далі.



Крім того, ухвалена постанова вносить ще низку змін до порядку призначення виплат на проживання для ВПО:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень тепер не буде перешкодою при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок;

якщо непрацююча працездатна людина після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй відновлюється з того місяця, в якому людина почала працювати.

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатися по них не потрібно.



Розмір виплат становить дві тисячі гривень на одну дорослу людину та три тисячі гривень на одну дитину або людину з інвалідністю.



Допомога виплачується щомісяця на кожного члена сім'ї ВПО із вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

