Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО. Що потрібно знати переселенцям

26 серпня Кабінет міністрів України продовжив ще на пів року – до лютого 2026 року – виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Мова про людей з інвалідністю І–ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років – якщо діти навчаються, то до 23 років, сімей, у складі яких лише непрацездатні й так далі.
Крім того, ухвалена постанова вносить ще низку змін до порядку призначення виплат на проживання для ВПО:
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатися по них не потрібно.
Розмір виплат становить дві тисячі гривень на одну дорослу людину та три тисячі гривень на одну дитину або людину з інвалідністю.
Допомога виплачується щомісяця на кожного члена сім'ї ВПО із вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.
