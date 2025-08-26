Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Кабмин позволил пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Когда заработают изменения

26 августа 2025, 19:24

Граница. Фото: ГПСУ Граница. Фото: ГПСУ

26 августа Кабинет министров Украины обновил порядок пересечения государственной границы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

«Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», – заявила Свириденко.

Напомним, что в Верховную Раду внесли законопроект об отмене запрета на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

