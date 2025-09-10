Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская ложь о дальности БПЛА «Гербера» разоблачена

10 сентября 2025, 19:19

Российская ложь о дальности БПЛА «Гербера» разоблачена

Дополнительный топливный бак в БПЛА «Гербера». Дополнительный топливный бак в БПЛА «Гербера».

Российское Минобороны пытается скрыть реальные возможности БПЛА «Гербера», заявляя, что их дальность ограничена 700 км. Однако это утверждение легко опровергается сравнением фото дронов, обнаруженных в Украине и Польше. Об этом сообщает военный Telegram-канал «Полковник ГШ».

По данным источника, все «Гербера», найденные в Польше, имели дополнительные топливные баки в носовой части, тогда как на территории Украины таких модификаций не фиксировали. Это указывает на существование специальной версии дронов, рассчитанной на дальние перелёты — например, до Польши.

От аэродрома Шаталово, где размещены шесть стационарных пусковых установок БПЛА «Shahed-136» и «Гербера», до польского Жешува около 985 км.

Ранее аналитики Dnipro OSINT (Гарбуз) сообщали, что Шаталово является ближайшей к странам НАТО северной базой для запуска дронов. На юге аналогичной точкой является мыс Чауда в Крыму.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Польша Рф
Прочее
дезинформация РФ БПЛА Гербера Дополнительный топливный бак

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
12:16
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
все новости
22:30
Трамп и Навроцкий обсудили атаку российских дронов в Польше: детали
22:18
Краматорск третий день подряд подвергается массовым ударам армии РФ: среди раненых есть дети
21:28
Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:32
Зеленский заявил, что движение российских дронов в направлении границы с Польшей было целенаправленным, и предложил помощь
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
19:19
Российская ложь о дальности БПЛА «Гербера» разоблачена
18:55
РФ атаковала энергообъект ДТЭК в Днепропетровской области
17:49
Появились фото и видео последствий обстрела Краматорска 10 сентября
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
17:08
Россия выводит 98-ю дивизию и перебрасывает бригаду морской пехоты на Краматорское направление – ВСУ
16:50
Поселок в Краматорском районе попал под удар россиян: погиб один человек
16:47
Из Константиновки эвакуировали 16 человек, — волонтер Евгений Ткачев
16:45
Российские СМИ назвали «провокацией Киева» убийство мирных граждан в Яровой
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
15:51
Семь коллаборантов, воевавших на Донбассе, получили по 15 лет тюрьмы
15:48
Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов России
15:46
Удар по пенсионерам в Яровой: глава ОВА рассказал, в каком состоянии раненые
15:35
На Закарпатье священник УПЦ МП помянул в молитвах патриарха Кирилла
15:23
Украинская армия дронами уничтожила укрытия с российскими военными на Покровском направлении: кадры
все новости
ВИДЕО
Момент первого «прилета» в Крыму. Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
10 сентября, 20:07
Последствия одного из российских ударов по Краматорску сегодня, 10 сентября. Фото: Оперативный Краматорск/Тelegram Появились фото и видео последствий обстрела Краматорска 10 сентября
10 сентября, 17:49
Эвакуация из Константиновки. Фото: Официальнная страница Евгения Ткачева в Facebook Из Константиновки эвакуировали 16 человек, — волонтер Евгений Ткачев
10 сентября, 16:47
Иллюстративное фото За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
10 сентября, 16:09
Представители УПЦ МП — Иов Стец и Венедикт Хромый. На Закарпатье священник УПЦ МП помянул в молитвах патриарха Кирилла
10 сентября, 15:35
Удар по укрытию с военными РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия дронами уничтожила укрытия с российскими военными на Покровском направлении: кадры
10 сентября, 15:23

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор