Дополнительный топливный бак в БПЛА «Гербера».

Российское Минобороны пытается скрыть реальные возможности БПЛА «Гербера», заявляя, что их дальность ограничена 700 км. Однако это утверждение легко опровергается сравнением фото дронов, обнаруженных в Украине и Польше. Об этом сообщает военный Telegram-канал «Полковник ГШ».

По данным источника, все «Гербера», найденные в Польше, имели дополнительные топливные баки в носовой части, тогда как на территории Украины таких модификаций не фиксировали. Это указывает на существование специальной версии дронов, рассчитанной на дальние перелёты — например, до Польши.

От аэродрома Шаталово, где размещены шесть стационарных пусковых установок БПЛА «Shahed-136» и «Гербера», до польского Жешува около 985 км.

Ранее аналитики Dnipro OSINT (Гарбуз) сообщали, что Шаталово является ближайшей к странам НАТО северной базой для запуска дронов. На юге аналогичной точкой является мыс Чауда в Крыму.