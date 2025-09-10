Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Аеродром Шаталово став базою запуску «Шахедів» по НАТО

10 вересня 2025, 14:34

Аеродром Шаталово став базою запуску «Шахедів» по НАТО

Перші фото БПЛА «Гербера» в Лодзинському воєводстві. Фото: Supernova+. Перші фото БПЛА «Гербера» в Лодзинському воєводстві. Фото: Supernova+.

Аналітики Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомили про розміщення на аеродромі Шаталово шести стаціонарних пускових установок БПЛА «Shahed-136» і «Гербер». Це найближча до країн НАТО північна точка запуску дронів, тоді як на півдні такою базою є мис Чауда в Криму.

За їхніми даними, саме з Шаталово «Шахеди» пролітають через Полісся, перетинають повітряний простір Польщі та падають на її територію.

«Від кордону з Україною — всього 250 км. Сьогодні залетіло 8 дронів, через місяць буде 20, а через пів року вони почнуть вражати логістичні шляхи та хаби країн НАТО», — попереджають аналітики.

Додатково експерти з OSINT-групи «КіберБорошно» встановили місце ураження російського БПЛА — житловий будинок у Польщі, в населеному пункті Вирики-Воля.

За їхніми даними, дрон міг залетіти з боку Білорусі (відстань до кордону — 14 км).

Нагадаємо, у Польщі уламки збитого російського дрона пошкодили житловий будинок. Крім того, Польща виявила уламки ракети на своїй території.

ТЕГИ

Місця
Польща
Інше
порушення повітряного кордону Атака БПЛА Шахед
Організації
НАТО

Інші публікації

