Аеродром Шаталово став базою запуску «Шахедів» по НАТО

Перші фото БПЛА «Гербера» в Лодзинському воєводстві. Фото: Supernova+.

Аналітики Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомили про розміщення на аеродромі Шаталово шести стаціонарних пускових установок БПЛА «Shahed-136» і «Гербер». Це найближча до країн НАТО північна точка запуску дронів, тоді як на півдні такою базою є мис Чауда в Криму.

За їхніми даними, саме з Шаталово «Шахеди» пролітають через Полісся, перетинають повітряний простір Польщі та падають на її територію.

«Від кордону з Україною — всього 250 км. Сьогодні залетіло 8 дронів, через місяць буде 20, а через пів року вони почнуть вражати логістичні шляхи та хаби країн НАТО», — попереджають аналітики.



Додатково експерти з OSINT-групи «КіберБорошно» встановили місце ураження російського БПЛА — житловий будинок у Польщі, в населеному пункті Вирики-Воля.

За їхніми даними, дрон міг залетіти з боку Білорусі (відстань до кордону — 14 км).

Нагадаємо, у Польщі уламки збитого російського дрона пошкодили житловий будинок. Крім того, Польща виявила уламки ракети на своїй території.