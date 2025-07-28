Российский БПЛА «Гербера» пролетел над Вильнюсом

Сегодня утром над центром Вильнюса был замечен российский беспилотник «Гербера». Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».
По предварительным данным, это разведывательная модель, аналогичная тем, что ранее сбивались в Киеве. Тогда дроны были оснащены подвесными камерами, CRPA-антенной и радиомодемом.
Эксперты украинского ГУР ранее разобрали один из дронов «Гербера» и обнаружили, что он использует иностранные микросхемы и электронные компоненты.
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