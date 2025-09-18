ВСУ отразили массированную атаку дронов ночью 18 сентября

Авиация ВС ВСУ.

В ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину 75 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других моделей. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



Отражали атаку авиация, подразделения ПВО, РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны.







По предварительным данным, по состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 48 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Еще один БПЛА противника находился в воздухе.



«В то же время зафиксированы попадания 26 ударных дронов в шести различных локациях», — говорится в сообщении.