ЗСУ відбили масовану атаку дронів вночі 18 вересня

Авіація ПС ЗСУ.

В ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 75 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил.



Відбивали атаку авіація, підрозділи ППО, РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.







За попередніми даними, станом на 09:00 вдалося збити або придушити 48 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Ще один БПЛА противника перебував у повітрі.



«Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів у шести різних локаціях», — йдеться в повідомленні.