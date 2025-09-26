Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская авиабомба разрушила дом в Дружковке

26 сентября 2025, 10:34

Российская авиабомба разрушила дом в Дружковке

Около 01:30 в пятницу, 26 сентября, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу ФАБ-250 с УМПК по частному домовладению по улице Мариупольской в Дружковке Донецкой области. 

Как сообщила сегодня утром областная военная администрация, в результате удара повреждены 6 домов, один из них полностью разрушен.  

Данных о пострадавших среди гражданского населения нет.  

Кроме того, под обстрел попал также поселок Алексеево-Дружковка. В результате атаки поврежден один дом, сообщили в ОВА.

Напомним, сегодня ночью город Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу. Город атаковал ударный беспилотник типа «шахед». По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, удар был нанесен по промышленной зоне. Обошлось без пострадавших.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Обстрел Последствия Дружковка войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
все новости
15:16
Умер российский пропагандист и муж Симоньян Тигран Кеосаян: он называл украинцев «врагами» и хвалил за их казни
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
14:28
Краматорский отдел паспортного стола сегодня возобновил работу
14:08
Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые
13:24
Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС
12:42
Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово
11:50
Российские войска продвинулись на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
10:59
В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
10:34
Российская авиабомба разрушила дом в Дружковке
10:12
Дроны ударили по нефтезаводу в Краснодарском крае РФ: там начался пожар
09:54
Украинские войска продвинулись в Днепропетровской области – ISW
09:25
В Славянске ударный дрон россиян атаковал промзону
09:22
ВСУ зачищают от российских войск территорию вблизи Маяка на Добропольском направлении – DeepState
09:04
Украинская армия ударила по авто начальника штаба батальона ВС РФ в Белгородской области: он ранен
08:40
Российский беспилотник ночью ударил по Краматорской громаде: повреждены дома
22:30
При обстреле Брянской области РФ есть пострадавшие
21:56
Украина вернула еще 17 детей из оккупации
21:15
Первая леди Украины встретилась с Меланией Трамп
21:08
Блэкаут на ЗАЭС продолжается. Станция перешла на питание от дизель-генераторов
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по центру Херсона. Фото: ГСЧС Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые
26 сентября, 14:08
Последствия удара российского дрона по автозаправочной станции в Дружковке днём 26 сентября. Кадр из видео Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС
26 сентября, 13:24
Иллюстративное фото Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово
26 сентября, 12:42
Железнодорожный состав с с топливом сошёл с рельсов в Смоленской области России. Фото: ASTRA В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
26 сентября, 10:59
Российский беспилотник ночью ударил по Славянску. Фото из местных пабликов В Славянске ударный дрон россиян атаковал промзону
26 сентября, 09:25
Ситуация вблизи Маяка. Фото: карта DeepState ВСУ зачищают от российских войск территорию вблизи Маяка на Добропольском направлении – DeepState
26 сентября, 09:22

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор