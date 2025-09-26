Российская авиабомба разрушила дом в Дружковке

Около 01:30 в пятницу, 26 сентября, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу ФАБ-250 с УМПК по частному домовладению по улице Мариупольской в Дружковке Донецкой области.
Как сообщила сегодня утром областная военная администрация, в результате удара повреждены 6 домов, один из них полностью разрушен.
Данных о пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, под обстрел попал также поселок Алексеево-Дружковка. В результате атаки поврежден один дом, сообщили в ОВА.
Напомним, сегодня ночью город Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу. Город атаковал ударный беспилотник типа «шахед». По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, удар был нанесен по промышленной зоне. Обошлось без пострадавших.
