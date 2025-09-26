Російська авіабомба зруйнувала будинок у Дружківці

Близько 01:30 у п'ятницю, 26 вересня, російські окупаційні війська скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на приватне домоволодіння на вулиці Маріупольській у Дружківці Донецької області.

Як повідомила сьогодні вранці обласна військова адміністрація, внаслідок удару пошкоджено 6 будинків, один із них повністю зруйнований.

Даних щодо постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, під обстріл потрапило також селище Олексієво-Дружківка. Внаслідок атаки пошкоджено один будинок, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі місто Слов'янськ Донецької області вкотре зазнало російського обстрілу. Місто атакував ударний безпілотник типу «шахед». За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, удару було завдано по промисловій зоні. Обійшлося без постраждалих.