Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російська авіабомба зруйнувала будинок у Дружківці

26 вересня 2025, 10:34

Російська авіабомба зруйнувала будинок у Дружківці

Близько 01:30 у п'ятницю, 26 вересня, російські окупаційні війська скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на приватне домоволодіння на вулиці Маріупольській у Дружківці Донецької області.

Як повідомила сьогодні вранці обласна військова адміністрація, внаслідок удару пошкоджено 6 будинків, один із них повністю зруйнований.

Даних щодо постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, під обстріл потрапило також селище Олексієво-Дружківка. Внаслідок атаки пошкоджено один будинок, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі місто Слов'янськ Донецької області вкотре зазнало російського обстрілу. Місто атакував ударний безпілотник типу «шахед». За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, удару було завдано по промисловій зоні. Обійшлося без постраждалих.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Дружківка Обстріл війська РФ Наслідки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
усі новини
12:42
Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
11:50
Російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі – DeepState
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
10:58
У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
10:34
Російська авіабомба зруйнувала будинок у Дружківці
10:12
Дрони вдарили по нафтозаводу в Краснодарському краї РФ: там почалася пожежа
09:54
Українські війська просунулися у Дніпропетровській області – ISW
09:25
У Слов'янську ударний дрон росіян атакував промзону
09:22
ЗСУ зачищають від російських військ територію поблизу Маяка на Добропільському напрямку – DeepState
09:04
Українська армія вдарила по авто начальника штабу батальйону ЗС РФ у Бєлгородській області: він поранений
08:40
Російський безпілотник вночі вдарив по Краматорській громаді: пошкоджені будинки
22:30
Під час обстрілу Брянської області РФ є постраждалі
21:56
Україна повернула ще 17 дітей з окупації
21:15
Перша леді України зустрілася з Меланією Трамп
21:08
Блекаут на ЗАЕС триває. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів
20:15
Кабмін виділить понад 50 млн гривень для ремонту Другого Донецького водопроводу
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
18:32
Наносили авіаудари по школах та дитсадках у Сумській області: СБУ оголосила підозру генералам РФ
17:12
Російські війська намагаються швидше провести ротацію, щоб наступати на Костянтинівку – ЗСУ
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
усі новини
ВІДЕО
Ілюстративне фото Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
26 вересня, 12:42
Залізничний потяг з паливом зійшов з рейок у Смоленській області Росії. Фото: ASTRA У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
26 вересня, 10:58
Російський безпілотник вночі вдарив по Слов'янську. Фото з місцевих пабліків У Слов'янську ударний дрон росіян атакував промзону
26 вересня, 09:25
Ситуація поблизу Маяка. Фото: карта DeepState ЗСУ зачищають від російських військ територію поблизу Маяка на Добропільському напрямку – DeepState
26 вересня, 09:22
Річка Кальміус у Донецьку. Скріншот: t.me/kazansky2017 Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
25 вересня, 16:58
Антидронова сітка на Донеччині. Фото: кадр із відео У Донецькій області основні дороги-артерії захистять антидроновими сітками – прем'єрка
25 вересня, 16:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір