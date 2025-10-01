Парламент Европы учредил ежегодную церемонию в честь Виктории Рощиной

Фото: Координационный штаб

Парламентская ассамблея Совета Европы учредила ежегодную церемонию памяти под названием Victory for Victoria — «Победа для Виктории». В рамках осенней сессии будет выделен специальный день, посвященный чествованию журналистов и военных корреспондентов, которые рискуют жизнью, выполняя свой профессиональный долг.



Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, название мероприятия выбрано в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, захваченной российскими военными, подвергшейся пыткам и погибшей в плену.



Сегодня также была принята резолюция ПАСЕ «Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия для освобождения украинских журналистов, удерживаемых Российской Федерацией». Документ, инициированный народным депутатом Украины Евгенией Кравчук, поддержали 128 делегатов.



В резолюции зафиксировано более 800 преступлений РФ против журналистов, гибель как минимум 108 медийщиков, а также приведён список из 26 журналистов, которые по-прежнему находятся в российском плену. ПАСЕ призвала к немедленному освобождению всех журналистов, предоставлению информации об их состоянии и месте содержания, а также допуску представителей Международного комитета Красного Креста.



Отдельное внимание уделено усилению санкций против причастных российских должностных лиц и тюремных надзирателей, а также необходимости создания новых международных механизмов защиты гражданских заложников, говорится в сообщении Координационного штаба.

Напомним, украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.