Парламент Європи заснував щорічну церемонію на честь Вікторії Рощиної

01 жовтня 2025, 20:22

Фото: Координаційний штаб Фото: Координаційний штаб

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткувала щорічну церемонію пам'яті під назвою Victory for Victoria — «Перемога для Вікторії». В рамках осінньої сесії буде виділено спеціальний день, присвячений вшануванню журналістів та військових кореспондентів, які ризикують життям, виконуючи свій професійний обов'язок.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, назва заходу обрана на честь української журналістки Вікторії Рощиної, захопленої російськими військовими, яка зазнала тортур і загинула в полоні.

Сьогодні також було ухвалено резолюцію ПАРЄ «Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, які утримуються Російською Федерацією». Документ, який ініціювала народна депутатка України Євгенія Кравчук, підтримали 128 делегатів.

У резолюції зафіксовано понад 800 злочинів РФ проти журналістів, загибель як мінімум 108 медійників, а також наведено список із 26 журналістів, які, як і раніше, перебувають у російському полоні. ПАРЄ закликала до негайного звільнення всіх журналістів, надання інформації про їхній стан та місце утримання, а також допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрему увагу приділено посиленню санкцій проти причетних російських посадових осіб та тюремних наглядачів, а також необхідності створення нових міжнародних механізмів захисту цивільних заручників, йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Нагадаємо, українська журналістка, 27-річна Вікторія Рощина потрапила в полон у серпні 2023 року в Енергодарі. Вона поїхала до окупованої Запорізької області як позаштатна авторка «Української правди» для підготовки репортажу.

