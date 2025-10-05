Военные продолжают зачищать территорию в районе Золотого Колодца и Кучеревого Яра

Украинские военные продолжают зачищать территорию и проводят ударно-поисковые мероприятия в местах, где российские бойцы совершили «марш-бросок» в сторону Золотого Колодца и Кучеревого Яра в Покровском районе. Тогда большое количество оккупантов просочилось сквозь украинские боевые порядки. Также ведётся работа по перерезанию российских логистических путей.



Об этом 5 октября в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил начальник разведки зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона бригады НГУ «Рубеж» Данило Борисенко, информирует «Суспільне».



«Все ещё помнят недавний "марш-бросок" в сторону Золотого Колодца и Кучеревого Яра, где довольно большое количество оккупантов просочилось сквозь наши боевые порядки. Сейчас проводятся ударно-поисковые мероприятия, продолжается зачистка территории, ликвидация противника, перерезание их логистических путей, что делает невозможной доставку еды, продовольствия, дронов, радиостанций и другого. Но ещё очень большой объём работы предстоит выполнить, поскольку значительное количество врага находится на нашем участке фронта», — рассказал Борисенко.



По его словам, тенденции к снижению активности российских войск на Покровском направлении пока не наблюдается — ни в штурмовых действиях, ни в попытках массового проникновения через украинские боевые порядки.



«Они продолжают двигаться и атаковать. Их может остановить только ухудшение погоды — это происходит каждый год. Тогда российские военные замедляются, и их темп снижается. Сейчас погода хорошая, и они будут пытаться закреплять свои локальные успехи, несмотря на потери. В процентном соотношении — из сотен оккупантов, которых Россия ежедневно отправляет на наши позиции, лишь 5–10% доходят до точки, где им удаётся просочиться через линию боевого столкновения и спрятаться в посадках. Мы эффективно работаем, но пока у врага есть запас живой силы, атаки не прекращаются», — отметил Данило Борисенко.