Військові продовжують зачищати територію в районі Золотого Колодязя та Кучеревого Яру

<pУкраїнські військові продовжують зачищення території та проводять ударно-пошукові заходи в районах, де російські бійці здійснили «марш-кидок» у бік Золотого Колодязя та Кучеревого Яру в Покровському районі. Тоді велика кількість окупантів просочилася крізь українські бойові порядки. Також триває робота над перерізанням російських логістичних шляхів.



Про це 5 жовтня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади НГУ «Рубіж» Данило Борисенко, інформує "Суспільне".



«Усі ще пам’ятають недавній "марш-кидок" у бік Золотого Колодязя і Кучеревого Яру, де доволі велика кількість окупантів просочилася крізь наші бойові порядки. І зараз проводяться ударно-пошукові заходи, триває зачищення території, ліквідація окупантів, перерізання їхніх логістичних шляхів, що унеможливлює доставку їм їжі, продовольства, дронів, радіостанцій тощо. Але ще дуже великий обсяг роботи потрібно виконати, адже доволі велика кількість ворога перебуває на нашій ділянці фронту», — розповів Борисенко.



За його словами, наразі не спостерігається тенденції до зменшення активності російських військ на Покровському напрямку — ні щодо штурмових дій, ні щодо спроб масового просочування крізь українські бойові порядки.



«Вони продовжують рухатися й атакувати. Їх може зупинити лише погіршення погоди — це відбувається щороку. Тоді російські військові сповільнюються, і їхній темп знижується. Зараз погода хороша, тому вони намагаються закріпити свої локальні успіхи, попри втрати. У відсотковому співвідношенні — із сотень окупантів, яких Росія щодня відправляє на наші позиції, лише 5–10% доходять до точки, де їм вдається просочитися крізь лінію бойового зіткнення і сховатися в посадках. Ми працюємо ефективно, але поки у ворога є запас живої сили, атаки не припиняються», — зазначив Данило Борисенко.



Нагадаємо, 4 жовтня ввечері аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій. Згідно з їхніми даними, Сили оборони України провели зачистку населених пунктів Соснівка, Новоселівка, Січневе та Хороше у Дніпропетровській області. Водночас наголошується, що противник зміг просунутися у районі Соснівки.