Константиновка снова попала под обстрел: есть жертвы и пострадавший

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Константиновке Донецкой области ударными FPV-дронами. В результате атак есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, российский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. В результате взрыва два человека погибли на месте. Еще двое гражданских получили ранения во время движения автомобилем и самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковке.



Кроме того, россияне чуть позже атаковали город FPV-дроном. Ранения получил один гражданский, который во время обстрела находился в автомобиле.



Также повреждены легковые машины.



Ранее мы писали, что в полдень 13 октября российская авиация дважды сбросила авиабомбы ФАБ-250 с УМПК на город Константиновка Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях