Костянтинівка знову потрапила під обстріл: є жертви та постраждалий

13 жовтня 2025, 18:32

Костянтинівка знову потрапила під обстріл: є жертви та постраждалий

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти вкотре вдарили по Костянтинівці Донецької області ударними FPV-дронами. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, російський дрон потрапив до легкового автомобіля, в якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці. Ще двоє цивільних отримали поранення під час руху автомобілем та самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні у місті Дружківці.

Крім того, росіяни трохи пізніше атакували місто FPV-дроном. Поранення отримав один цивільний, який під час обстрілу був у автомобілі.

Також пошкоджено легкові машини.

Раніше ми писали, що опівдні 13 жовтня російська авіація двічі скинула авіабомби ФАБ-250 з УМПК до міста Костянтинівка Донецької області.

Донецька область Костянтинівка
Війна
Сергій Горбунов
