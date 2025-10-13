Костянтинівка знову потрапила під обстріл: є жертви та постраждалий

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти вкотре вдарили по Костянтинівці Донецької області ударними FPV-дронами. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, російський дрон потрапив до легкового автомобіля, в якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці. Ще двоє цивільних отримали поранення під час руху автомобілем та самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні у місті Дружківці.



Крім того, росіяни трохи пізніше атакували місто FPV-дроном. Поранення отримав один цивільний, який під час обстрілу був у автомобілі.



Також пошкоджено легкові машини.



Раніше ми писали, що опівдні 13 жовтня російська авіація двічі скинула авіабомби ФАБ-250 з УМПК до міста Костянтинівка Донецької області.

