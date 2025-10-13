«Убийства, пытки и изнасилования»: Россия совершила около 6400 военных преступлений в Мариуполе

Разрушенный Мариуполь. Фото: «Азов»

В настоящее время зафиксировали 180 тысяч военных преступлений в Украине, совершенных представителями РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на слова заместителя начальника Департамента надзора в уголовных производствах насчет преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Дениса Лысенко.



По его словам, в Донецкой области зафиксировали от 33 тысяч военных преступлений.



«Еще расследуются 53 тысячи вероятных преступлений. Это самое большое количество по сравнению с другими регионами Украины. Около 6400 – это уголовные преступления, которые касаются фактов, совершенных на территории Мариуполя во время полномасштабного вторжения. Среди этих видов преступлений в Мариуполе можем выделить – убийства, пытки, бесчеловечное обращение, незаконная депортация, принудительное перемещение населения и преступления, связанные с сексуальным насилием. Эти статистические показатели не в полной мере отражают реальность, ведь это временно оккупированная территория и отсутствует возможность надлежащей фиксации преступлений оккупантов. На самом деле этих преступлений гораздо больше», – отметил Лысенко.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ДНР» Денис Пушилину, который организовал вывоз в РФ имущества мариупольских комбинатов.