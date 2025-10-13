«Вбивства, тортури та зґвалтування»: Росія скоїла близько 6400 воєнних злочинів у Маріуполі

Зруйнований Маріуполь. Фото: «Азов»

Наразі зафіксували 180 тисяч воєнних злочинів в Україні, скоєних представниками РФ. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на слова заступника начальника Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Дениса Лисенка.



За його словами, у Донецькій області зафіксували від 33 тисяч воєнних злочинів.



«Ще розслідуються 53 тисячі ймовірних злочинів. Це найбільша кількість порівняно з іншими регіонами України. Близько 6400 – це кримінальні злочини щодо фактів, скоєних на території Маріуполя під час повномасштабного вторгнення. Серед цих видів злочинів у Маріуполі можемо виділити – вбивства, тортури, нелюдське поводження, незаконна депортація, примусове переміщення населення та злочини, пов'язані із сексуальним насильством. Ці статистичні показники не повною мірою відображають реальність, адже це тимчасово окупована територія і відсутня можливість належної фіксації злочинів окупантів. Насправді цих злочинів набагато більше», – наголосив Лисенко.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ДНР» Дениса Пушиліну, який організував вивезення до РФ майна маріупольських комбінатів.