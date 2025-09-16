СБУ сообщила о новом подозрении Пушилину: он организовал вывоз в РФ имущества мариупольских комбинатов

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: Пушилин в Телеграм

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главе группировки «ДНР» Денису Пушилину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Пушилин организовал присвоение и вывоз имущества «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича» и металлургического комбината «Азовсталь» на сумму около 900 миллионов гривен.



По материалам дела, в конце февраля 2022 года металлопродукцию из комбинатов частично отгрузили на корабли для транспортировки. Однако с началом полномасштабного вторжения отгрузку прекратили, а корабли остались в порту.



После оккупации Мариуполя Пушилин издал ряд распоряжений, согласно которым имущество металлургических комбинатов принудительно изъяли и переправили на территорию России. К незаконному вывозу металлопродукции коллаборант привлек оккупационную администрацию Мариупольского морского порта.



Следователи СБУ квалифицировали действия фигуранта по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 438 (военные преступления).



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры рассказали, что речь идет о следующей продукции: толстолистовой прокат, литые стальные слябы, горячекатаные листы и рулоны.



Общий вес присвоенного металла составлял почти 30 тысяч тонн.

