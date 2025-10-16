ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие отразили атаки российских оккупантов на Шахово и Владимировку возле Доброполья в Донецкой области. Захватчики понесли большие потери. Об этом передает пресс-служба «Азов».



«16 октября враг осуществил очередную попытку массированной механизированной атаки на Доброполье (Очеретинское направление). Конечной целью противник определил захват населенного пункта Шахово», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в период с 5:30 до 8:00 утра россияне бросили 22 единицы бронированной техники. Самая многочисленная колонна — 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) — вышла из района населенного пункта Малиновка около 7:50.



Подготовку к штурму захватчики начали заранее. С целью затруднить минирование маршрутов продвижения армия РФ выставила наблюдательные пункты для обнаружения и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины.



Командование россиян также пыталось изменить тактику наступления. Если раньше колонны вражеской бронетехники с пехотой выдвигались из глубины собственных боевых порядков, то на этот раз враг заранее — 15 октября — попытался подтянуть технику ближе к Шаховому и укрыть ее в лесополосе. Маневр оказался неудачным: две единицы бронетехники были обнаружены разведкой и уничтожены артиллерией и FPV-дронами Сил беспилотных систем еще до попытки укрыться в лесу.



В результате уничтожено 9 и повреждено 4 единицы бронетехники российских оккупационных войск.



Ранее мы писали, что продолжается оборонная операция украинских войск на Покровском направлении.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях