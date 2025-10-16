Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ відбили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку
16 жовтня 2025, 18:24

ЗСУ відбили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку

ЗСУ відобразили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку. Фото: скріншот ЗСУ відобразили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці відбили атаки російських окупантів на Шахове та Володимирівку біля Добропілля на Донеччині. Загарбники зазнали великих втрат. Про це повідомляє пресслужба «Азов».

«16 жовтня ворог здійснив чергову спробу масованої механізованої атаки на Добропіллі (Очеретинський напрямок). Кінцевою метою противник визначив захоплення населеного пункту Шахове», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що в період з 5:30 до 8:00 ранку росіяни покинули 22 одиниці броньованої техніки. Найчисленніша колона — 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7:50.

Підготовку до штурму загарбники розпочали заздалегідь. З метою утруднити мінування маршрутів просування армія РФ виставила наглядові пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України.

Командування росіян також намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу ворог заздалегідь — 15 жовтня — спробував підтягнути техніку ближче до Шахова і вкрити її в лісосмузі. Маневр виявився невдалим: дві одиниці бронетехніки були виявлені розвідкою та знищені артилерією та FPV-дронами Сил безпілотних систем ще до спроби сховатися у лісі.

В результаті знищено 9 та пошкоджено 4 одиниці бронетехніки російських окупаційних військ.

Раніше ми писали, що продовжується оборонна операція українських військ на Покровському напрямку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

