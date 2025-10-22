Почти 30 миллионов гривен выделили на оборону Донетчины

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Почти 30 миллионов гривен было выделено Силам обороны Украины — соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета обороны Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Выделенные средства направят на укрепление обороноспособности подразделений, которые ежедневно защищают Донецкую область от российской агрессии.

Филашкин также подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между силовиками, военными и местными органами власти: «Мы должны работать как единое целое и координировать усилия для достижения общей цели».

Напомним, по данным Генштаба, самые ожесточенные бои идут в Донецкой области.