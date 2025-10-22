Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Почти 30 миллионов гривен выделили на оборону Донетчины
22 октября 2025, 19:34

Почти 30 миллионов гривен выделили на оборону Донетчины

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Почти 30 миллионов гривен было выделено Силам обороны Украины — соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета обороны Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Выделенные средства направят на укрепление обороноспособности подразделений, которые ежедневно защищают Донецкую область от российской агрессии.

Филашкин также подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между силовиками, военными и местными органами власти: «Мы должны работать как единое целое и координировать усилия для достижения общей цели».

Напомним, по данным Генштаба, самые ожесточенные бои идут в Донецкой области.

ТЕГИ

Организации
Донецкая ОВА
Прочее
средства на оборону
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:56
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
все новости
22:49
Российские войска пытаются замкнуть кольцо вокруг Константиновки
21:41
В Словакии горит НПЗ MOL, перерабатывающий российскую нефть
21:12
Завтра в Украине введут почасовые отключения электроэнергии
20:30
Святогорская лавра: жизнь среди руин и звуки колоколов
20:11
Зеленский осмотрел истребители Gripen, которые получит Украина
19:46
Россияне атаковали ветряную турбину в Краматорске
19:34
Почти 30 миллионов гривен выделили на оборону Донетчины
18:30
Трагедия под Киевом: ракеты разрушили дом, погибли мать и двое детей
18:00
Швеция готова продать Украине 120 истребителей Gripen E
17:56
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:37
Десантники ВСУ подняли украинский флаг в Кучеровом Яре под Добропольем
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
17:21
Суд вынес приговор оккупационному «мэру» Хрустального на Луганщине Сергею Соловьеву
17:06
Самые ожесточенные бои — на Покровском и Александровском направлениях: Генштаб ВСУ
16:55
Экипаж MaxxPro эвакуировал раненого мирного жителя под обстрелом в Покровске
16:53
Украинские войска уничтожают российские ДРГ в Покровске: больше оккупантов стали сдаваться в плен – ВСУ
16:10
В ОВА рассказали, сколько людей остается в прифронтовой Константиновке
15:49
Люди в Покровске живут в подвалах, в городе уничтожены почти все дома — Филашкин
15:45
Бойцы 110-й бригады дымовой завесой сорвали мотоштурм россиян
15:25
Зеленский прибыл в Швецию для переговоров о возможной передаче истребителей
все новости
ВИДЕО
Скриншот Российские войска пытаются замкнуть кольцо вокруг Константиновки
22 октября, 22:49
Святогорская лавра: жизнь среди руин и звуки колоколов Святогорская лавра: жизнь среди руин и звуки колоколов
22 октября, 20:30
Зеленский осмотрел истребители Gripen, которые получит Украина Зеленский осмотрел истребители Gripen, которые получит Украина
22 октября, 20:11
Трагедия под Киевом: ракеты разрушили дом, погибли мать и двое детей Трагедия под Киевом: ракеты разрушили дом, погибли мать и двое детей
22 октября, 18:30
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
22 октября, 17:56
Украинский флаг в Кучеровом Яре. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ подняли украинский флаг в Кучеровом Яре под Добропольем
22 октября, 17:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор