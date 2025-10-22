Самые ожесточенные бои — на Покровском и Александровском направлениях: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

По данным оперативной сводки Генерального штаба ВСУ за 22 октября, российская армия продолжает активно наступать сразу на нескольких участках фронта. Наиболее ожесточенные бои зафиксированы на Покровском и Александровском направлениях.



На Покровском направлении в течение дня произошло 20 боевых столкновений различной интенсивности. Атаки фиксировались в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филия. По состоянию на вечер 22 октября пять боев продолжаются.



На Александровском направлении враг 10 раз пытался продвинуться в районах Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка и Новогригоровка. Здесь продолжаются шесть боев.

На Лиманском направлении произошло два боя вблизи Дробышево и Дерилово, еще одно боестолкновение все еще продолжается.



На Славянском направлении российские войска пять раз пытались штурмовать позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки, однако все атаки были отражены.

На Краматорском направлении боевых действий не зафиксировано.



На Константиновском направлении противник пять раз атаковал в районах Плещеевки, Русин Яра и Софиевки, бой на одном из участков продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отражают атаку противника у Малиновки. Авиаудары были нанесены по Ровнополью, Гуляйполю и Малиновке.



На Ореховском направлении враг дважды пытался наступать на позиции Сил Обороны в районах Новоданиловки и Степового, а Запорожье подверглось авиаудару.

Напомним, ситуация в Покровске сложная, в город заходят диверсионно-разведывательные группы. Эвакуация почти не проводится, так как российские захватчики обстреливают подъездные пути.