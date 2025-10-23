В Краматорске российский дрон убил журналистку и оператора телеканала Freedom

Последствия удара по машине с журналистами телеканала Freedom в Краматорске. Фото: Донецкая ОВА

В городе Краматорск в результате удара российского БПЛА «Ланцет» погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Судя по опубликованному фото, дрон ударил по автомобилю с представителями СМИ.



По словам Филашкина, они с первых дней полномасштабного вторжения России освещали ситуацию в Донецкой области.



«Рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донетчины. Были везде всегда первыми», – сказал начальник ОВА.

Напомним, что ночью 23 октября «шахед» ударил по Краматорску, в результате чего повреждены склад и дом.