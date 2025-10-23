У Краматорську російський дрон вбив журналістку та оператора телеканалу Freedom

Наслідки удару по машині з журналістами телеканалу Freedom у Краматорську. Фото: Донецька ОВА

У місті Краматорськ внаслідок удару російського БПЛА «Ланцет» загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (псевдонім — Грамова) та оператор Євген Кармазін. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Судячи з опублікованого фото, дрон вдарив по автомобілю з представниками ЗМІ.



За словами Філашкіна, вони з перших днів повномасштабного вторгнення Росії висвітлювали ситуацію у Донецькій області.



«Розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали в найгарячіших точках Донеччини. Були всюди завжди першими», – сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, що вночі 23 жовтня «шахед» вдарив по Краматорську, внаслідок чого пошкоджені склад та будинок.