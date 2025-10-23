Пропаганда РФ «трубит» о продвижении оккупантов в Херсоне — Силы обороны опровергают

Российская пропаганда утверждает, что захватила Корабельный район Херсона.

Однако эта информация не соответствует действительности.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин выложил на своей странице в Facebook ряд видеороликов, на которых видно состояние района. Российских военных там нет.

По данным Волошина, около 200 мирных жителей этого района пока отказываются от эвакуации. Однако оставаться там опасно.



Корабельный район Херсона подвергается регулярным обстрелам со стороны оккупантов. Так, 21 октября российская армия несколько раз атаковала Херсон. 22 октября, российские войска атаковали с артиллерии Корабельный район Херсона. В результате атаки есть пострадавшие, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.



«Россияне продолжают целенаправленно терроризировать мирное население. Несколько часов назад военные РФ накрыли огнем Корабельный район Херсона. Повреждены многоквартирные дома, магазин, коммуникации», — написал он в Telegram-канале в среду.



По его данным, ранения получили семь человек, всем оказана необходимая медицинская помощь.