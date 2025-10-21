Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек

Последствия атаки на Херсон. Фото: полиция

21 октября российская армия несколько раз атаковала Херсон. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В частности, ночью город атаковали дроны-камикадзе «Шахед», а вечером – авиация. Также оккупанты с БПЛА сбросили взрывчатку на автомобиль.



В результате ударов ранения получили 10 человек. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения и перелом.



Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что в городе повреждены дома, образовательное учреждение и хозяйственные постройки.



По данным главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, в результате атаки «шахедов» возник масштабный пожар, который практически уничтожил одно из зданий.

Напомним, что 21 октября российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах, в результате чего поврежден автобус и более 10 человек ранены.