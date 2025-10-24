Игнорирование боевых дежурств привело к гибели расчёта пушки

Игнорирование боевых дежурств на фронте может стоить жизни. Об этом предупредил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своём Telegram-канале «Говорять Снайпер ✙».



«Ребята, которые работают на БПЛА, миномётах, пушках, РЭБ — не забивайте на боевые дежурства. Конечно, холодно и т.д., но имейте в виду, что недавно был очередной случай с ДРГ: враг зашёл в блиндаж расчёта пушки (–7 км) и как котят всех перестрелял», — написал «Осман».



Военный подчеркнул, что дисциплина и постоянная готовность — не формальность, а вопрос жизни и смерти для каждого бойца на передовой.