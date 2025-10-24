Ігнорування бойових чергувань призвело до загибелі розрахунку гармати

Ігнорування бойових чергувань може коштувати життя: на фронті розрахунок гармати ЗСУ потрапив під атаку російської ДРГ через невиставлений пост. Про це попередив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер ✙».



«Хлопці, які працюють на БПЛА, мінометах, гарматах, РЕБ — не забивайте на бойові чергування. Звичайно, холодно і т.д., але майте на увазі, що недавно був черговий випадок з ДРГ: ворог зайшов в бліндаж розрахунку гармати (–7 км) і як кошенят всіх перестріляв», — написав «Осман».



Військовий підкреслив, що дисципліна і постійна готовність — не формальність, а питання життя і смерті для кожного бійця на передовій.