«Шахтер Сталеви» сыграл товарищеский матч с Wisła Kraków
24 октября 2025, 15:45

«Шахтер Сталеви» сыграл товарищеский матч с польской командой Wisła Kraków Amp Futbol. Для украинской команды этот спарринг стал важной возможностью приобрести игровой опыт на европейском уровне и подготовиться к следующему этапу чемпионата Украины по амфутболу.

Для «Шахтер Сталеви» амфутбол — это не только результат, но и сила духа, поддержка и вера в команду.

«Шахтер Сталеви» — это название ампфутбольной команды, созданной футбольным клубом «Шахтер» для военнослужащих с ампутированными конечностями. Команда была основана в начале 2024 года, а её игроки сами выбрали это название, которое символизирует их силу духа и выносливость.

Цель проекта — дать защитникам возможность вернуться к активной жизни через футбол, способствовать их физической и психологической реабилитации.

Напомним, ранее «Шахтер» уступил «Легии» в Кракове со счетом 1:2 во втором туре основного этапа Лиги конференций.

