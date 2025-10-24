«Шахтар Сталеві» зіграв товариський матч з Wisła Kraków

Команда з амфутболу «Шахтар Сталеві».

«Шахтар Сталеві» зіграв товариський матч з польською командою Wisła Kraków Amp Futbol. Для української команди цей спаринг став важливою можливістю набути ігрового досвіду на європейському рівні та підготуватися до наступного етапу чемпіонату України з амфутболу.



Для «Шахтар Сталеві» амфутбол — це не тільки результат, але й сила духу, підтримка і віра в команду.



«Шахтар Сталеві» — це назва амфутбольної команди, створеної футбольним клубом «Шахтар» для військовослужбовців з ампутованими кінцівками.



Команда була заснована на початку 2024 року, а її гравці самі обрали цю назву, яка символізує їхню силу духу та витривалість.



Мета проєкту — дати захисникам можливість повернутися до активного життя через футбол, сприяти їхній фізичній та психологічній реабілітації.



Нагадаємо, раніше «Шахтар» поступився «Легії» у Кракові з рахунком 1:2 у другому турі основного етапу Ліги конференцій.