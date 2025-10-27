МиГ-29 ВСУ ударил бомбами HAMMER по скоплению войск РФ в Козинке

Улар по пропускному пункту РФ.

Разведка обнаружила скопление российских сил на пропускном пункте. После выявления цели украинский самолет МиГ-29МУ1 нанес удар, сбросив две управляемые авиабомбы AASM HAMMER по позициям противника. Об этом сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник».



«Думаю, эти ду**чки после первой бомбы решили, что произошло чудо и они выжили — но буквально на секунду дольше», — говорится в подписи к видео.



По данным проекта WarArchive, одна из бомб не сдетонировала. Предварительно, удар пришелся по территории села Козинка, Белгородская область РФ.