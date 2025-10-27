Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбами HAMMER по скупченню військ РФ у Козинці
27 жовтня 2025, 16:36

МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбами HAMMER по скупченню військ РФ у Козинці

Улар по пропускному пункту РФ. Улар по пропускному пункту РФ.

Розвідка виявила скупчення російських сил на пропускному пункті. Після виявлення цілі український літак МіГ-29МУ1 завдав удару, скинувши дві керовані авіабомби AASM HAMMER по позиціях противника. Про це повідомили у блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».

«Думаю, ці ду**чки після першої бомби вирішили, що сталося диво і вони вижили — але буквально на секунду довше», — йдеться в підписі до відео.

За даними проєкту WarArchive, одна з бомб не здетонувала. Попередньо, удар припав по території села Козинка, Бєлгородська область РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Бєлгородська область Козинка
Інше
МіГ-29 ЗСУ удар AASM HAMMER по ЗС РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
11:46
У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки
08:29
Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
усі новини
14:34
Розвідники ГУР показали наліт на позиції РФ під Лиманом
14:26
Нічна атака на Запоріжжі: двоє загиблих та шестеро поранених дітей
13:58
Європа та Україна підготували 12-пунктний мирний план — ЗМІ
13:43
У Сумах дрон РФ завдав удару по автозаправці: є постраждалі
13:23
Внаслідок нічної атаки на Вінницьку область загинула 7-річна дівчинка
13:23
У Мюнхені засудили трьох шпигунів, один з яких воював на Донбасі
13:01
Українські штурмовики просунулися до пів кілометра під Добропіллям – Сирський
12:45
Сирський спростував слова Путіна про «оточення ЗСУ» та розповів подробиці боїв у Покровську
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
12:16
Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
11:58
Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
11:55
ППО України збила та придушила 623 цілі окупантів за ніч
11:47
Українська армія просунулася на Покровському напрямку – ISW
11:25
Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
11:17
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донецькій області за добу
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
10:36
Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ
10:08
Окупанти намагаються відрізати логістику під Сіверськом
10:06
Росія атакувала ТЕС у різних регіонах України: станції серйозно пошкоджені
усі новини
ВІДЕО
Штурм позицій РФ очима кулеметника. Розвідники ГУР показали наліт на позиції РФ під Лиманом
30 жовтня, 14:34
Зруйнований гуртожиток у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжі: двоє загиблих та шестеро поранених дітей
30 жовтня, 14:26
Наслідки атаки дрона РФ у Сумах. У Сумах дрон РФ завдав удару по автозаправці: є постраждалі
30 жовтня, 13:43
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
30 жовтня, 12:16
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
30 жовтня, 11:58
Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
30 жовтня, 11:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір