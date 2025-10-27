МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбами HAMMER по скупченню військ РФ у Козинці

Улар по пропускному пункту РФ.

Розвідка виявила скупчення російських сил на пропускному пункті. Після виявлення цілі український літак МіГ-29МУ1 завдав удару, скинувши дві керовані авіабомби AASM HAMMER по позиціях противника. Про це повідомили у блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».



«Думаю, ці ду**чки після першої бомби вирішили, що сталося диво і вони вижили — але буквально на секунду довше», — йдеться в підписі до відео.



За даними проєкту WarArchive, одна з бомб не здетонувала. Попередньо, удар припав по території села Козинка, Бєлгородська область РФ.