Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил Алексея Исаева на должность «министра труда и социальной политики региона». Об этом говорится из указа фейкового главы.



В феврале поточного года Пушилин уволил «министра труда и социальной политики» Дениса Стрельченко за «несоблюдение сроков выплаты пособий жителям».



«Назначить Исаева Алексея Вячеславовича «министром труда и социальной защиты» «ДНР», — сообщается в документе.

Ранее Исаев работал в оккупированном Харцызске. Также в 2017 году был назначен заместителем министра соцполитики Нижегородской области РФ.



Напомним, «министр» спорта и туризма группировки «ДНР» Юрий Мартынов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава группировки Денис Пушилин.

